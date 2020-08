O ciclo começa na quinta-feira com o filme "Bacurau", que Kleber Mendonça Filho correalizou com Juliano Dornelles e que recebeu no ano passado o prémio do júri em Cannes.

Também na quinta-feira, e ambos com sessões até ao dia 12, passa "Bacurau no mapa", o filme que os dois realizadores fizeram para registar a produção e gravação daquela longa de ficção, entre a fantasia e o 'western' brasileiro.

A retrospetiva do cinema Trindade incluirá ainda "Aquarius" (2016), protagonizado por Sónia Braga, "O som ao redor" (2012) e o documentário "Crítico" (2008), no qual Kleber Mendonça Filho, cineasta e crítico de cinema, discorre sobre cultura e a indústria cinematográfica, juntando imagens que recolheu durante uma década.