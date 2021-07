No dia 30 de julho, o festival de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, apresenta a peça "O Pastor", seguindo-se o espetáculo de fogo "Virtute Flammae", antes do som do DJ Miguel Ângelo.

No segundo dia, os Holy Nothing sobem a palco, seguidos de Noiserv e de X-Wife.

O ARTiManha será transmitido através das redes sociais devido à pandemia de COVID-19, e é promovido pela Animódia em parceria com a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, tendo o apoio do Ministério da Cultura e do Fundo de Fomento Cultural, no âmbito do programa Garantir Cultura.