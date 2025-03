O festival de artes Artimanha decorre de 4 a 6 de julho, na lagoa do Alvão, Vila Pouca de Aguiar, e tem como cabeças de cartaz Emmy Curl, Fogo Fogo, Jhon Douglas e Brama, foi anunciado na terça-feira.

O cartaz da edição 2025 do festival que decorre no município do distrito de Vila Real foi divulgado em comunicado.

“O ArtiManha Festival de Artes é, mais uma vez, um momento de reflexão e celebração sobre como a cultura pode aproximar as pessoas dos seus territórios, fomentar a preservação das tradições locais e, ao mesmo tempo, promover a inovação", afirma, citado no comunicado, o diretor artístico José Miguel Carvalho.

No palco montado na lagoa do Alvão vão atuar Emmy Curl, Jhon Douglas, Fogo Fogo, Brama e o Dj set Magupi.

O festival que este ano tem como tema “Cultura, Comunidade e Território”, é promovido pela Animódia (Organização, Produção e Direção Artística) em parceria a Câmara de Vila Pouca de Aguiar.

Esta edição procura, segundo a organização, “explorar as conexões entre a arte, o meio ambiente e as comunidades locais, celebrando as tradições da região e o poder transformador da cultura”.

“Ao realizarmos o festival na lagoa do Alvão, queremos ressaltar a importância de um diálogo constante entre a arte, a natureza e a comunidade, criando uma experiência imersiva que une todos esses elementos de forma harmoniosa e inspiradora”, acrescenta ainda José Miguel Carvalho.

Por isso mesmo, em 2025 o ArtiManha reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão, promovendo ações que visam reduzir o impacto ambiental e garantir o acesso à cultura para todos.

O programa inclui uma variedade de espetáculos, exposições, workshops, residências artísticas pelos Sons do Douro e o grupo folclórico Acrepes e ainda as designadas rodas de conversa.

Uma roda de conversa pretende ser um debate sobre o papel da cultura no fortalecimento das comunidades e o impacto da preservação do território para o desenvolvimento da região.

Estão também planeadas atividades em colaboração com o Pena Aventura, parceiro deste festival de artes, bem como estão já confirmados os “Jogos do Hélder”, que são jogos de madeira para todas as idades criados por Hélder Sucena.

A organização salienta que o “festival tem como objetivo inspirar, questionar e emocionar, destacando o papel da cultura na integração e no desenvolvimento comunitário, assim como a importância do território enquanto espaço de expressão artística e coletiva”.

Durante os três dias, artistas, criadores e públicos vão ser convidados a “refletir sobre como a arte pode fortalecer o vínculo entre as pessoas e os lugares que habitam, contribuindo para a preservação da identidade cultural e o desenvolvimento sustentável das comunidades”.