A segunda edição do festival de cinema internacional Porto Femme terminou com homenagem à cineasta Monique Rutler e premiou o cinema de animação de Regina Pessoa, a ficção de Catarina Neves Ricci e o documentário de Inês Oliveira.

O festival de cinema no feminino, que terminou no domingo, anunciou hoje a entrega dos prémios da competição nacional à curta-metragem “Maria” da realizadora Catarina Neves Ricci, na categoria de ficção, ao filme “Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias” (imagem), de Regina Pessoa, na categoria de animação, e a “Vira Chudnenko”, de Inês Oliveira, em documentário.

“Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias”, de Regina Pessoa, foi recentemente distinguido com uma menção honrosa.

Na competição internacional, o prémio foi para a longa-metragem “Crush My Heart”, da cineasta austríaca Alexandra Makarová, para a curta-metragem de ficção “Tail end of the year”, de Chien Yang, para o filme de animação “Simbiosis Carnal”, do realizador belga Rocío Alvarez, e para o documentário “Cold Lands”, de Iratxe Fresneda, proveniente do País Basco.

Monique Rutler, realizadora do filme “Solo de Violino (1990)”, foi homenageada com o Prémio Mulher Cineasta.

O certame distinguiu ainda o filme “2nd Class”, do cineasta sueco Jimmy Olsen, na Competição XX Element, e "John", de Rita Ornellas, com o prémio especial da competição Estudantes. Nesta secção competitiva foram premiados a curta-metragem “Distant”, de Ecegül Bayram, da Turquia, a animação “Corporealitis” da portuguesa Beatriz Bagulho, e “Catarse”, uma produção de Maria Contreras e Kelly Ambrozzio, de cinema experimental.

O prémio Lutas e Direitos das Mulheres foi atribuído pelo jurí do festival a “A Torre das Donzelas” do cineasta Jimmy Olsen.