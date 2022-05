O ator norte-americano Jesse Eisenberg, nomeado para o Óscar por "A Rede Social" e conhecido pelos filmes "Mestres da Ilusão" e "Zombieland", além de ser o Lex Luthor no Universo Cinematográfico DC, passou para o outro lado das câmaras e apresentou esta quarta-feira a sua primeira longa-metragem como realizador, "When you finish saving the world", no Festival de Cannes.

Filme de tom cáustico, "When you finish saving the world" narra as aventuras de uma família de classe média, com Julianne Moore no papel de mãe e Finn Wolfhard (da série "Stranger Things") como filho, ambos repletos de narcisismo mas que se consideram bons samaritanos, sempre dispostos a ajudar o próximo.

A longa-metragem inaugurou a 61.ª Semana da Crítica, uma das mostras paralelas de Cannes.

Eisenberg, de 38 anos, já assinou várias obras de teatro, um livro e artigos para a revista New Yorker.

"When you finish saving the world", inspirado num audiobook do mesmo nome, foi aplaudido pelo público de Cannes.

Eisenberg satiriza as personagens à medida que tentam fazer o bem à sua volta, numa linha parecida com alguns filmes de Woody Allen (com quem o ator trabalhou em dois filmes).

O canadiano Finn Wolfhard, de 19 anos, destaca-se no papel de adolescente que deseja ser músico.

Onze filmes serão exibidos na Semana da Crítica. A presidente do júri da mostra é a cineasta tunisina Kaouther Ben Hania, realizadora de "Beauty and the dogs" (2017).