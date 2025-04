O premiado filme "A Verdadeira Dor" está quase a chegar ao Disney+.

Esta quarta-feira, a plataforma anunciou 16 de abril como a data de lançamento, exatamente três meses após a estreia em Portugal.

O filme chega ao streaming após a consagração do Óscar de Melhor Ator Secundário para Kieran Culkin na cerimónia de 2 de março, no culminar de uma temporada de prémios onde somou muitos elogios e outras distinções, como dois BAFTA e um Globo de Ouro.

Popularizado por "A Lula e a Baleia" (2005) e "Bem-vindo a Zombieland" (2009) antes de ser nomeado para o Óscar de Melhor Ator com "A Rede Social" (2010), Jesse Eisenberg tem aqui o segundo filme como realizador e ainda argumentista (a outra nomeação para as estatuetas douradas da Academia) e também acompanha Kieran Culkin à frente das câmaras numa jornada emocional com a Polónia como pano de fundo, passando por temas universais como o património cultural, a aceitação e as relações familiares, destaca o Disney+.

"Os primos incompatíveis David e Benji juntam-se para uma viagem pela Polónia em honra da sua querida avó. A aventura sofre uma reviravolta quando tensões antigas entre os dois vêm ao de cima, numa envolvência marcada pela história da sua família", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER.