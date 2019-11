A organização indicou que o realizador japonês Takashi Miike estará também presente na projeção do filme "First Love", a 7 de dezembro.

O IFFAM apresentará ainda uma versão restaurada do clássico de 1998 "As Flores de Xangai" de Hou Hsiao-hsien vai ser exibida como apresentação especial do Festival Internacional de Cinema de Xangai.

Cerca de 50 filmes integram o programa da quarta edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios - Macau (IFFAM, sigla em inglês), entre 5 e 10 de dezembro, marcada por um "maior número de filmes" do território.

A abertura da quarta edição do IFFAM estará a cargo de "Jojo Rabbit", uma comédia de humor negro passada na Segunda Guerra Mundial realizada por Taika Waititi, que venceu o Grande Prémio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

A quarta edição do IFFAM conta com a atriz francesa vencedora de um Óscar Juliette Binoche como "embaixadora-estrela".

Binoche junta-se "aos embaixadores-estrela anunciados anteriormente, a célebre atriz de cinema chinês, Carina Lau, e o popular líder do grupo masculino sul-coreano EXO, Kim Junmyeon (SUHO), de acordo com a organização.

O filme "The Truth", do realizador japonês Hirokazu Kore-Eda, que conta com a participação de Juliette Binoche, será exibido na secção de apresentações especiais do festival na noite de 09 de dezembro.

Macau tem procurado dar visibilidade intrnacional ao festival de cinema, convidando várias estrelas de cinema para assumir o papel de embaixadores do IFFAM, como Jang Keun Suk, Rhydian Vaughan, Jeremy Renner, Donnie Yen, Miriam Yeung, Doh Kyung-Soo (D.O.), Nicolas Cage, Aaron Kwok, e Lim Yoon A.