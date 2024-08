O Vagos Metal Fest, que encerrou a 7.ª edição no fim de semana, marcou regresso à Quinta do Ega nos dias 1, 2 e 3 de agosto do próximo ano, com Mayhem, Moonspell e Decapitated no cartaz.

O primeiro anúncio do cartaz de 2025 daquele festival do distrito de Aveiro inclui ainda os portugueses Bizarra Locomotiva, revelou a organização em comunicado. Os noruegueses Mayhem são um dos nomes maiores da cena black metal do seu país de origem, pela música, mas também pelo facto de a história da banda envolver homicídios, suicídios e igrejas incendiadas, entre outros incidentes. Os portugueses Moonspell celebraram 30 anos de existência em 2022 e são uma das mais internacionais bandas de Portugal, completando com regularidade digressões pela Europa e pelas Américas. Os também portugueses Bizarra Locomotiva já completaram 30 anos de trabalho, tratando-se do principal nome do metal industrial português, com particular destaque para as atuações em palco. Já os polacos Decapitated existem desde 1996 e lançaram oito discos desde então, sendo o mais recente “Cancer Culture”, de 2022, contando com várias passagens por Portugal ao longo da carreira. Em 2017, foram detidos na Califórnia por suspeitas de violação, algo que o grupo sempre negou. Alguns meses depois foram libertados, depois de as acusações terem sido abandonadas pelo Ministério Público local. A edição deste ano do festival de Vagos decorreu entre sexta-feira e domingo, com Overkill, Samael, Epica e Blind Guardian, entre muitos outros.