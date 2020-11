Com um valor mínimo de 18 euros (dois ingressos) e um máximo de 48 euros (seis), este ano os vales podem ser trocados por espetáculos em cena até naquele teatro do Rossio até julho de 2022, lê-se no comunicado do D. Maria II.

Os vales podem ser adquiridos até 6 de janeiro de 2021 na bilheteira do teatro e nas lojas FNAC. A compra pode também realizar-se online, o que permite a quem os adquira recebê-los através do endereço de correio eletrónico.