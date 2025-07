Alexander Skarsgård como uma máquina com horror às emoções humanas está a ser um sucesso: "Murderbot" recebeu luz verde da Apple TV+ para uma segunda temporada.

A notícia foi anunciada na véspera da conclusão da primeira: o décimo episódio ficou disponível esta sexta-feira.

Lançada a 16 de maio, a série de ficção científica, bem combinada com muita comédia e algum 'thriller', junta-se assim a um alinhamento de qualidade no género disponível na plataforma, que inclui, além da incontornável "Severance", títulos como "For All Mankind", "Silo", "Invasion" e "Foundation".

"Num futuro dominado por revolucionárias tecnologias de ponta, um ciborgue de segurança (Skarsgård) adquire secretamente o livre arbítrio. Para se manter escondido, participa com relutância numa missão destinada a proteger cientistas num perigoso planeta. No entanto, aquilo que realmente quer fazer é ver telenovelas", resume a sinopse oficial da primeira temporada, baseada no livro "All Systems Red", da saga "The Murderbot Diaries" de Martha Wells.

A série foi criada por Chris e Paul Weitz, a dupla dos filmes "American Pie - A Primeira Vez" e "Era Uma Vez um Rapaz", que também são os 'showrunners', que expressaram no comunicado oficial na quinta-feira a gratidão pela forma como o trabalho foi recebido e o contentamento pela oportunidade de regressar ao mundo criado pela escritora.