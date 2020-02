A antestreia de gala em Pequim de "007: Sem Tempo Para Morrer" foi cancelada por causa do coronavírus, avançou a imprensa chinesa.

Pelo caminho ficou ainda a campanha de promoção com a participação de atores do filme.

O coronavírus já infetou mais de 71 mil pessoas em todo o mundo e matou 1775 vítimas, das quais apenas cinco fora da China.

Por receio da expansão do vírus em áreas fechadas, os cinemas têm estado fechados desde há três semanas, coincindo com o novo ano lunar chinês, afetando a estreia de vários filmes, num grande golpe para o segundo maior mercado de cinema do mundo, logo a seguir aos EUA.