Em entrevista à agência Lusa em Vila do Conde, Kleber Mendonça Filho explicou que "Bacurau" é um filme futurista, mas ao mesmo tempo sobre o passado: "Ou seja, um filme que estaria fazendo uma projeção do que as coisas serão, mas na verdade muitos dos conflitos do filme são problemas crónicos históricos do Brasil e do mundo".

Bacurau

Ainda sobre o cinema brasileiro presente no MOTELX, destaque para a "A Sombra do Pai", de Gabriela Amaral Almeida, "a única autora do novo terror brasileiro".

O MOTELX abrirá com a estreia de "Ma", de Tate Taylor e com a atriz Octavia Spencer, e encerrará com "Come to Daddy", de Ant Timpson e protagonizada por Elijah Wood.

Em Lisboa estará também Jack Taylor, "'ator-fetiche' do cinema 'exploitation' espanhol dos anos 1960 e 1970", que trabalhou com Ridley Scott, Milos Forman e Roman Polanski. Será ainda exibido o documentário "Jack Taylor, Testigo del Fantástico", de Diego López.

Na secção "Quarto Perdido", o festival dedicará atenções ao cinema português com a presença de dois filmes 'slasher', um dos sub-géneros do cinema de terror: "O Construtor de Anjos", ficção do artista plástico Luís Noronha da Costa, de 1978, e "Rasganço" (2001), de Raquel Freire.

Ainda na produção portuguesa, destaque para a estreia da longa-metragem de terror "Faz-me Companhia", de Gonçalo Almeida, autor da 'curta' "Thursday Night", premiada em 2017 no festival e exibida no ano seguinte em Sundance (EUA).

Este filme estará em competição pelo Prémio MOTELX – Melhor Longa de Terror Europeia ao lado de "All the Gods in the Sky", de Quarxx, "Extra Ordinary", de Mike Ahern e Enda Loughman, "Finale", de Soren Juul Petersen, "Get In", de Olivier Abbou, "A Good Woman is Hard to Find", de Abner Pastoll, "The Hole in the Ground", de Lee Cronin, e "Why Don’t You Just Die!", de Kirill Sokolov.

A competição de curtas-metragens este ano contará com dez filmes e o vencedor ficará nomeado para o prémio europeu Méliès d’Or.

Haverá ainda uma sessão de 'curtas' portuguesas programada e apresentada pelo realizador João Pedro Rodrigues.

Midsommar

A organização tinha já anunciado anteriormente parte do programa deste ano, nomeadamente a presença do realizador norte-americano Ari Aster, que apresentará "Midsommar - O Ritual" em antestreia. Chegará ao circuito comercial no dia 26, e a celebração dos 40 anos de "Alien - O Oitavo Passageiro", de Ridley Scott.

Aproveitando o facto de ser a 13.ª edição e de coincidir, pela primeira vez, com uma sexta-feira 13, o festival fará uma sessão especial de "Sexta-feira 13", um "filme de culto de 1980", de Sean S. Cunningham.

Será ainda estreado "The Golden Glove", do realizador alemão Fatih Akin, exibido no festival de Berlim.

Este ano, o MOTELX voltará a programar para os mais novos - na secção "Lobo Mau" - e contará, nos eventos paralelos, com o lançamento do livro de banda desenhada "Profondo Nero", da série Dylan Dog, com argumento de Dario Argento, e de "As Histórias do Rei Amarelo", de Robert W. Chambers.