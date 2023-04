Sebastiano e Onofrio, dois cangalheiros sicilianos, resgatam inesperadamente Luigi Pirandello de uma debilitante crise criativa.

Leveza e solenidade colidem docemente num filme que nos apresenta um imponente Toni Servillo enquanto Luigi Pirandello, um dos mais notáveis dramaturgos do século XX, a braços com uma crise criativa e em viagem à Sicília. Os eventos transformadores que tomam lugar durante a sua estadia levá-lo-ão a assinar "Seis Personagens à Procura de Um Autor", uma obra que viria a revolucionar a história do teatro contemporâneo.

Um filme de Roberto Andò ("Viva a Liberdade") que será apresentado na sessão de encerramento da 16ª Festa do Cinema Italiano esta quinta-feira, 6 de abril, às 21h30, no Cinema S. Jorge.