Paul Thomas Anderson, que criou uma legião de seguidores, chega finalmente à lista, com o seu “Magnólia”.

Numa sucessão de histórias com várias personagens e protagonistas, que se desfiam em paralelo sem se tocarem, Paul Thomas Anderson (PTA) conduz-nos à conclusão comum de que o passado nunca nos larga, por muito que tentemos deixá-lo lá atrás. Esta ideia dizem-na várias personagens e um narrador de voz confidente (Ricky Jay). Antes de falarmos dos quadros, tiremos já as lições que o realizador parece sugerir. Nesta coisa da vida, o que interessa é a marca que deixamos uns nos outros. Por isso, há que corrigir. Há que melhorar. "Wise up", diz a música.

"Neste grande jogo que jogamos, não se trata do que encontramos e não se trata do que merecemos – trata-se do que retiramos dela." A frase é a primeira que ouvimos da boca de Frank TJ Mackey, guru do empoderamento sexual masculino e incitador de um ódio vigoroso contra as mulheres. Quem o interpreta é Tom Cruise e vale a pena começar por ele o desfile de personagens. Frank é o guru que fala para plateias cheias de testosterona sobre como devem tratar as mulheres. Apesar de ter falas interessantes, descrever-se-ia esta personagem como um idiota clássico. Cabelo pelos ombros, colete de cabedal, discurso arrogante, sorriso confiante... Frank só é desarmado quando uma jornalista o confronta, numa entrevista em direto, com as mentiras que andou a repetir. Por esta altura, já sabemos qual é a história de Frank, graças a Philip Seymour Hoffman.

Hoffman é Phil, enfermeiro de Earl Partridge (Jason Robards). Às portas da morte, Earl confessa-lhe que tem um filho que não se dá com o pai, porque este abandonou a primeira esposa quando ela estava doente, deixando o então adolescente a cuidar dos últimos dias da mãe. Phil identifica Frank e consegue convencê-lo a visitar o pai. De repente, o guru torna-se um menino, consumido por ressentimentos antigos e confrontado com aquilo que colocou de parte durante tantos anos. Tom Cruise interpreta aquele papel com a sensibilidade de separar os dois momentos da vida desta pessoa e entre eles medeiam quase três horas de filme. Três horas em que PTA nos dá a conhecer outras personagens confrontadas com dilemas de intensidade semelhante.

Julianne Moore é Linda, a atual esposa de Earl, uma personagem consumida pela culpa de anos de traições que a levaram a perceber, naquele momento, que afinal ama o marido. Assim o diz, entre viagens ao psicólogo, ao advogado e à farmácia, para recolher a medicação do marido e a sua. Fica claro desde cedo que o seu desfecho será o suicídio, mas ele não chega a acontecer da forma prevista. Moore tem uma presença psicótica, depressiva, histérica. É a culpa que fala por si, mais uma vez com frases escritas com o que parece ser grande conhecimento de causa.

Outra das personagens mais interessantes é a que John C. Reilly pediu a PTA. Não queria repetir o estereótipo de papéis patetas e cómicos que já lhe estava associado. Calhou-lhe então um polícia de bigode, Jim, que se orgulha do dever cumprido, da sua capacidade de proteger os cidadãos. E que procura o amor para preencher a sua vida solitária. Quando, um dia, bate à porta de Claudia (Melora Walters), julga ter encontrado o que procurava, tão cego que não vê os vícios da mulher alinhados em linhas brancas sobre as superfícies da casa. É que Claudia afastou-se da família e vive uma vida de intensa amargura e agitação, que acabamos por perceber que tem origem no assédio sexual de que fora vítima, pelo próprio pai, Jimmy Gator (Philip Baker Hall).