Num camarim, um homem declama um discurso sobre a vida. Refere clássicos da literatura, no seu inglês americano de sotaque italiano. Tem peso a mais, cabelo frisado e o nariz inchado. Traja de gala, mas parece desconfortável dentro do fato preto. Martin Scorsese apresenta-nos assim Robert De Niro no papel de Jake LaMotta, mas é difícil reconhecê-lo. A fama e a fortuna já lhe passaram há muito tempo. "O Touro Enraivecido" (1980) é a história da ascensão e queda de LaMotta e de como Scorsese andou a encontrar-se com o lado perigoso da vida.

Depois do encontro inicial, a história recua ao ponto de partida: LaMotta é um campeão de boxe famoso, agenciado pelo seu irmão Joey (Joe Pesci). Fora do ringue, LaMotta perde o controlo com a sua mulher depois de um combate perdido. Paul Schrader e Mardik Martin, a quem se deve o guião do filme, tiveram a preocupação de traçar de imediato o perfil do protagonista – um homem pouco racional, com uma raiva que funciona como força de combate dentro do ringue (e que o torna um campeão) e um motor de destruição fora de campo. Essa raiva é tradução das frustrações de LaMotta, sobretudo na sua relação com as mulheres. Repetirá o mesmo padrão violento com a sua segunda mulher, Vicky (Cathy Moriarty).

Essa fúria destrutiva é o elemento mais interessante das cenas de combate. Scorsese entra para dentro do ringue com os pugilistas. Aproxima a câmara da ação, mas abranda-a para que possamos ver tudo o que acontece. Como se estivéssemos dentro do corpo de LaMotta – apenas o corpo, porque a cabeça está completamente limpa de qualquer intenção racional.

Nos combates com Sugar Ray Robinson, essa fúria é particularmente notória. E no último, de 1951, Scorsese é particularmente gráfico. Sugar Ray desfere golpe atrás de golpe na cara de LaMotta, o sangue jorra, salpica-lhe até as pernas. O realizador foca as cordas que delimitam o ringue. Há uma grande mancha de sangue sobre o branco das cordas. E ela pinga, laconicamente. A energia do pugilista que vimos como quase invencível extingue-se, o campeão parece desistir. Ainda assim, no final do combate, LaMotta tenta recuperar a sua honra. Chama o adversário, com o rosto todo ensanguentado, e diz-lhe que nunca foi capaz de o levar ao tapete. A frase é pronunciada como se se tratasse de uma brincadeira de crianças, um jogo infantil no recreio da escola. É mais uma forma como os guionistas retratam a personagem, através de um traço importante da sua personalidade. A verdade é que LaMotta nunca recuou nem dentro do ringue nem fora dele. Na sua vida, nunca se corrigiu, nunca manifestou qualquer ponta de humildade.