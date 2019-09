Nos planos, percebe-se que Paulo Rocha tenta reproduzir o que aprendeu. Quando Ilda desfila para Júlio experimentando várias roupas da sua patroa, a câmara acompanha-lhe os movimentos, num plano inovador para os olhares portugueses. Ainda assim, não é possível deixar de falar sobre o som. As personagens falam e o som está ali num paralelo que nem sempre coincide com a ação. Por outro lado, o capítulo do som é aquele onde o filme é mais rico. A banda sonora de “Os Verdes Anos” tem música de Carlos Paredes e a sua guitarra portuguesa melancólica dá o mote à moral deste filme.

Lisboa é uma cidade austera, na sua Alvalade de prédios altos e robustos, de ruas longas por onde os protagonistas se passeiam. Júlio, perante estas muralhas de betão, sente-se sozinho e perdido. Nem o trabalho nem a sua Ilda fazem com que se sinta em casa e são várias as cenas em que o vemos deambular ao som desta banda sonora, que dificilmente seria mais portuguesa.

Esta cidade de contrastes é o pano de fundo e também uma personagem muito presente. Júlio e Ilda passeiam por descampados, colinas altas à margem de uma cidade em transformação. São a força de trabalho que está a construir esta nova Lisboa. Ele trabalha como sapateiro numa salinha muito apertada, com mais três ou quatro colegas explorados pelo patrão. Ela é sopeira na casa de uns senhores da alta sociedade, que trocam de roupa consoante os momentos do dia. O facto de Ilda contar este pormenor a Júlio mostra como existem duas realidades muito distantes: a das famílias de bem e a dos seus criados. Os senhores para quem Ilda trabalha falam um português muito articulado e também este traço linguístico é marca das diferenças sociais. O mesmo contraste está presente no subtexto, quando Afonso leva o jovem casal a passear por uma zona de Lisboa que ainda não conheciam. E depois, quando Júlio e Ilda vão com amigos a um baile de domingo e ele, tão deslocado, não consegue dançar ou participar do evento.

Tudo isto cria distância entre Júlio e a sua nova vida, assim como todos os que dela fazem parte. Aquela voz que abre o filme e que nos diz que a cidade “tem que ser engatada com muito jeito”, é premonitória. “É preciso, sobretudo, um homem lembrar-se que nasceu numa aldeia de pategos e aprender a aguentar-se.”

A história é pertinente mas termina em dúvida, porque faltam pedaços de informação para que o espectador possa intuir sobre o que aconteceu – ou, pelo menos, especular. Júlio termina o namoro com Ilda e vai a casa dos patrões dela para dar a novidade. Ilda cai no chão, com um suspiro, mas não ouvimos o diálogo que provocou essa reação nem sabemos se Júlio fez algo para provocar a queda.

O filme é inovador e criou escola, tendo até sido reconhecido em Locarno. Percebemos porquê, apesar de todas aquelas insuficiências técnicas, se pensarmos na última cena de Júlio, quando sai disparado e é quase atropelado pelos carros dos senhores da cidade. Ele vê-se em frente a um batalhão de faróis, como se a cidade estivesse a expulsá-lo. A cena é importante mas decorre em câmara lenta. Os carros travam muito devagar, Júlio corre sem grande ameaça pela rua. E só depois deste ritmo tranquilo é que entra o plano em que os faróis olham para o espectador.

Nada de pressas, diz a voz off. Sem pressas mas com passo firme, “Os Verdes Anos” tornou-se um dos filmes mais importantes do cinema português.

