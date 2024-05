A projeção de um filme premiado da realizadora espanhola Estíbaliz Urresola vai abrir na quarta-feira a 5.ª Mostra Internacional de Cinema FRONTEIRAS, em Vila Real de Santo António e Ayamonte (Espanha), foi hoje anunciado.

A Mostra Internacional de Cinema FRONTEIRAS realiza-se entre quarta-feira e sábado e, na abertura, será exibido o filme de Estibaliz Urresola “20.000 espécies de abelhas” nas duas localidades fronteiriças da foz do rio Guadiana, que constituem, juntamente com o município de Castro Marim, a Eurocidade do Guadiana, destacou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) num comunicado.

“Este evento cinematográfico ocorre em simultâneo nas duas margens da Eurocidade do Guadiana, com um calendário interessante de projeções entre os dias 29 de maio e 1 de junho, assim como aulas formativas, exposições e um impressionante concerto de encerramento com Rocío Marquez e Brônquio”, anunciou a Comissão Regional.

As projeções da longa-metragem da realizadora espanhola têm lugar no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, às 17h30, e no Teatro Cardénio, em Ayamonte, às 21h00 (uma hora menos em Lisboa), indicou a CDDR.

Ambas projeções têm entrada gratuita, mas há lotação máxima nas salas, alertou o organismo algarvio, salientando que “20.000 espécies de abelhas” foi premiado com o LUX de Cinema Europeu - atribuído pelo Parlamento Europeu e pela Academia Europeia de Cinema a trabalhos que abordam “questões sociais políticas e culturais da atualidade europeia” -, com o Urso de Prata no festival de Berlim, com três prémios Goya (galardões do cinema espanhol) e como melhor filme no Festival de Málaga (Espanha).

O filme retrata a “história de Cocó, uma criança de oito anos, que não corresponde às expectativas alheias e não entende o porquê”, quando “todos ao seu redor insistem em chamar-lhe Aitor”, nome no qual “não se reconhece/identifica”, sintetizou.

A ação decorre durante as férias de verão, numa casa com produção apícola, onde “Cocó explora a sua identidade de género, próximo às mulheres da sua família, que também refletem sobre a sua própria feminilidade”, acrescentou a CCDR.

“As projeções continuam quinta, sexta-feira e sábado no Teatro Cardénio em Ayamonte, enquanto o ato de encerramento, com a apresentação do projeto Terceiro Céu, está previsto para o Centro de Congressos de Ayamonte, no dia 01 de junho, pelas 21:00 (uma hora menos em Lisboa)”, anunciou ainda a CDDR.

O organismo algarvio frisou que Terceiro Céu é o projeto composto pela cantora flamenca Rocío Marquez e pelo produtor de música urbana e eletrónica Bronquio e caracteriza-se pelo “experimentalismo” dos seus respetivos backgrounds musicais para criar “uma linguagem própria, que transcende os padrões dos géneros musicais”.

O programa inclui, para as restantes projeções da mostra, em Ayamonte, os filmes “Limbo, la promesa olvidada”, de Antonio Rodrigo (18h00), e “Mujereando, el quejio de una diosa”, de Cármen Tomayo (21h00), na quinta-feira, os títulos “Aula Específica”, de Abraham Lopez Feria e Vanesa Nuñez (18h00), “Torcidos”, de Charlie Garcia, “Un dia Lobo Lopez”, de Alejandro G. Salgado (ambos às 21h00) e “Break Nation, la eletronica que bailo Andalucia“, de David Parejo (23h30), na sexta-feira, e a película “Robot Dreams”, de Pablo Berger (18h00), no sábado.

Financiada pelo programa europeu Interreg Espanha-Portugal, a 5.ª Mostra Internacional de Cinema FRONTEiRAS é organizada por FRONTEIRAS - Associação Cultural, Município de Ayamonte, e conta o apoio da Europe Direct Algarve, da CCDR do Algarve, e da Câmara de Vila Real de Santo António.