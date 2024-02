Salvador Sobral é um dos artistas que vão atuar na 38.ª cerimónia dos Goya, os "Óscares" de Espanha.

O anúncio feito esta quinta-feira junta o português a artistas como David Bisbal, Amaia, María José Llergo e Sílvia Pérez Cruz.

Será a primeira vez que um artista português faz parte dos prémios mais importantes do cinema espanhol.

O comunicado da Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España recorda que Salvador Sobral descobriu a sua identidade musical em Espanha e deu a primeira vitória aa Portugal no Festival da Eurovisão, tendo lançado recentemente "Timbre", o seu quarto álbum de estúdio.

“Tenho um amor pelo cinema muito parecido ao que tenho pela música e pelo futebol. Sempre acompanhei tudo o que se faz em Espanha e os Goya não são exceção. Obrigado à Academia por chamar um cantor português para fazer parte desta cerimónia de prestígio”, reagiu o artista nas redes sociais.

A 38.ª edição dos Goya está marcada para 10 de fevereiro em Valladolid e os filmes mais nomeados são "20.000 Espécies de Abelhas", de Estíbaliz Urresola, com 15 nomeações, e "A Sociedade da Neve", de Juan Antonio Bayona, com 13.

“Alma Viva”, da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, está nomeado para Melhor Filme Ibero-americano, juntamente com “La memoria infinita” (Chile), “Puan” (Argentina), “La pecera” (Porto Rico), e “Simón” (Venezuela).

Surge ainda na categoria de Melhor Filme de Animação “Mataram o Pianista”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, com coprodução portuguesa pela Animanostra, apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e participação da RTP.

O trabalho tem como pano de fundo a música brasileira, em particular os primeiros anos da Bossa Nova, mas também aborda a “brutalidade dos regimes ditatoriais” que marcaram a América Latina nos anos de 1960 e 1970.