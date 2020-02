"A Despedida" foi o surpreendente vencedor dos Independent Spirit Awards.

Marcando um contraste com a Academia dos Óscares em questões de diversidade, Melhor Filme e Atriz Secundária para Zhao Shuzhen foram os prémios.

A sensação que veio do Festival de Sundance há um ano conta a história de uma jovem americana (Awkwafina) que regressa à China após a avó (precisamente Zhao Shuzhen) ser diagnosticada com uma doença terminal que lhe é escondida por toda a família. Estreou nos cinemas portugueses a 9 de janeiro.

LEIA A CRÍTICA "A DESPEDIDA".

Último evento antes dos Óscares, os prémios do cinema independente americano foram entregues este sábado seguindo a tradição: numa tenda gigantesca ao pé da praia de Santa Monica (Califórnia).

A cerimónia foi marcada pela informalidade e humor politicamente pouco correto, nomeadamente a recorder os momentos mais "gay" que passaram despercebidos em vários filmes do ano passado.

Nos anos mais recentes, os "Spirits" tornaram-se um forte indicador dos Óscares, com as escolhas das duas organizações a coincidirem com "12 Anos Escravo", "Birdman", "O Caso Spotlight" e "Moonlight".

Desta vez, isso não vai acontecer: "A Despedida" não recebeu qualquer nomeação para as estatuetas.