Com seis nomeações cada, "Anora", de Sean Baker, uma comédia dramática sobre uma trabalhadora de sexo que se envolve com com a família de um oligarca russo, e "I Saw The TV Glow", de Jane Schoenbrun, um filme de terror sobre dois adolescentes cuja obsessão por um programa os faz perder o controle da realidade, lideram a corrida à 40.ª edição dos Independent Spirit Awards.

O primeiro ainda está nos cinemas portugueses, enquanto o segundo não tem estreia anunciada.

Os outros nomeados para Melhor Filme são "Nickel Boys", de RaMell Ross (duas nomeações, sem estreia anunciada), "Sing Sing", de Greg Kwedar (três nomeações, 6 de fevereiro), e "A Substância", de Coralie Fargeat (duas nomeações, atualmente nas salas).

Conhecidas na quarta-feira e com os premiados a serem anunciados a 22 de fevereiro, as nomeações para os filmes americanos do circuito independente marcam o início da corrida mais a sério na temporada de prémios que culminará nos Óscares a 2 de março de 2025.

Embora tradicionalmente muitos dos títulos com nomeações não cheguem aos cinemas portugueses, os prémios "Spirit" por vezes são uma "antecâmara" dos maiores prémios de Hollywood, já que as escolhas para Melhor Filme coincidiram em sete dos últimos 13 anos, incluindo com o recente “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” (2022).

Para se qualificarem, os filmes, têm de cumprir vários critérios, incluindo não custarem mais de 30 milhões de dólares e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Este ano, os critérios deixam de fora filmes que deverão entrar na corrida aos Óscares, como "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, e "Conclave", de Edward Berger.

Se "Anora" confirmou o favoritismo que lhe atribuem na corrida às estatuetas douradas, "O Brutalista" perdeu impacto após surgir apenas a nomeação de Brady Corbet para Melhor Realização, juntamente com Baker, Schoenbrun, Ali Abbasi ("The Apprentice - A História de Trump") e Alonso Ruizpalacios ("La Cocina").

Sem distinção de género concorrem para Melhor Interpretação Principal Amy Adams ("Nightbitch"), Ryan Destiny ("The Fire Inside"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Keith Kupferer ("Ghostlight"), Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("A Substância"), Hunter Schafer ("Cuckoo"), Justice Smith ("I Saw the TV Glow"), June Squibb ("Thelma") e Sebastian Stan ("The Apprentice").

Melhor Interpretação Secundária junta Yura Borisov e Karren Karagulian ("Anora"), Joan Chen ("Dìdi"), Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), Danielle Deadwyler ("A Lição de Piano"), Carol Kane ("Between the Temples"), Kani Kusruti ("Girls Will Be Girls"), Brigette Lundy-Paine ("I Saw the TV Glow"), Clarence Maclin ("Sing Sing") e Adam Pearson ("A Different Man").

Na categoria de Melhor Revelação surgem Isaac Krasner ("Big Boys"), Katy O’Brian ("Love Lies Bleeding"), Mason Alexander Park ("National Anthem"), René Pérez Joglar ("In the Summers"), Maisy Stella ("My Old Ass").

De fora ficaram vários atores de destaque, como Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce ("O Brutalista"), Daniel Criag ("Queer") e John David Washington ("A Lição de Piano").

Na categoria de cinema, destacam-se ainda as nomeações para Melhor Filme Internacional: "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz", de Payal Kapadia (Índia), "Black Dog", de Guan Hu (China), a animação "Flow - À Deriva", de Gints Zilbalodis (Letónia), "Green Border – Zona de Exclusão", de Agnieszka Holland (Polónia) e "Hard Truths", de Mike Leigh (Grã-Bretanha).

Prémios para TV

Nas categorias para as produções televisivas, que fazem parte dos Independent Spirit Awards desde 2020 e não têm limite orçamental, a liderança pertence a "Shōgun", com cinco nomeações, mais uma do que "Baby Reindeer" e "Professor de Inglês".

"Baby Reindeer", "Diarra From Detroit", "Professor de Inglês", "Fantasmas" e "Shōgun" foram nomeadas na categoria de Nova Série com Argumento.

Entre os atores principais surgem nomeados Brian Jordan Alvarez ("Professor de Inglês), Richard Gadd ("Baby Reindeer"), Lily Gladstone ("Under the Bridge"), Kathryn Hahn ("Foi Sempre a Agatha"), Cristin Milioti ("The Penguin"), Julianne Moore ("Mary & George"), Hiroyuki Sanada e Anna Sawai ("Shōgun"), Andrew Scott ("Ripley") e Julio Torres ("Fantasmas").

Pelas interpretações secundários estão Tadanobu Asano e Moeka Hoshi ("Shōgun"), Enrico Colantoni e Stephanie Koenig ("Professor de Inglês), Betty Gilpin ("Three Women"), Chloe Guidry ("Under the Bridge"), Patti LuPone ("Foi Sempre a Agatha"), Nava Mau ("Baby Reindeer"), Ruth Negga ("Presumed Innocent") e Brian Tee ("Expats").

Nos atores revelação surgem Jessica Gunning ("Baby Reindeer"), Diarra Kilpatrick ("Diarra From Detroit"), Joe Locke ("Foi Sempre a Agatha"), Megan Stott ("Penelope") e Hoa Xuande ("The Sympathizer").