Pode ser o quinto filme da histórica saga de terror, mas vai chegar ao cinema a 13 de janeiro de 2022 apenas como "Gritos".

O trailer do novo capítulo foi divulgado esta terça-feira e traz de volta os atores cujas personagens sobreviveram ao longo de quatro filmes: Neve Campbell como Sidney Prescott, David Arquette como o xerife Dewey Riley e Courteney Cox como a jornalista Gale Weathers.

Entre as novidades no elenco destacam-se Jack Quaid (da série "The Boys"), Melissa Barrera ("Vida"), Jenna Ortega ("Jane the Virgin"), Dylan Minnette ("13 Reasons Why"), Mason Gooding ("Booksmart", "Love, Victor") e Mikey Madison ("Era Uma Vez em... Hollywood", "Better Things").

O novo projeto tem à frente Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, a dupla que causou sensação junto dos fãs do terror com "Ready or Not - O Ritual".

Segundo a sinopse oficial, "passados 25 anos desde que uma onda de assassinatos brutais chocou a tranquila localidade de Woodsboro, um novo assassino toma o lugar de Ghostface e começa a perseguir um grupo de jovens para desenterrar segredos do passado sombrio da cidade".

A história do primeiro "Gritos" andava precisamente à volta de Sidney (Neve Campbell), uma adolescente que se tornava o algo preferido de um brilhante assassino em série que começava a aterrorizar a pacata cidade onde vive, usando o seu gosto por filmes de terror para atacar as vítimas, enganar a polícia e despistar os perseguidores.

O primeiro filme, lançado em 1996, é o clássico e ajudou a relançar o género de terror no cinema, mas seguiram-se três sequelas até 2011, uma série de televisão e muitas imitações.

