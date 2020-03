Objetivos do século XXI aparecem na sétima e mais recente adaptação ao cinema do clássico da literatura de Louisa May Alcott, que se passa nos anos a seguir ao fim da Guerra Civil Americana (1861-1865).

O premiado filme ficou disponível em formato digital e os fãs rapidamente descobriram uma garrafa térmica e outra de plástico do século XXI, o que é "apropriado" pois um dos aspetos mais elogiados ao trabalho da cineasta Greta Gerwig foi a abordagem mais "contemporânea" da história.

Confirmando que Laurie também estava à frente do seu tempo e na sua casa só havia do bom e do melhor, os objetos fazem a sua aparição atrás da personagem de Timothée Chalamet na mesma cena (à direita na imagem).

O erro faz recordar os da última temporada da histórica série "A Guerra dos Tronos": o célebre copo de café em cima da mesa à frente de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) no quarto episódio e as duas garrafas de plástico por detrás do pé de Samwell Tarly (John Bradley) e entre as cadeiras de Ser Davos (Liam Cunningham) e Gendry (Joe Dempsie) numa importante cena do sexto e último episódio.