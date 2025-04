O filme biográfico sobre a vida e carreira de Michael Jackson poderá vir a ser dividido em duas partes, revelou a Deadline.

As fontes da publicação especializada disseram que a decisão final ainda não está tomada, mas é uma opção em cima da mesa numa altura em que a versão de "Michael" está com quase quatro horas de duração.

A produção, que terá custado pelo menos 155 milhões de dólares (quase 140 milhões de euros), é dirigida por Antoine Fuqua ("Dia de Treino") e o rei do pop falecido em 2009 é interpretado pelo seu próprio sobrinho Jaafar Jackson, a fazer a estreia como ator. No elenco, destacam-se ainda o nomeado aos Óscares Colman Domingo, Nia Long e Miles Teller.

Em dúvida também está a atual data de estreia a 3 de outubro deste ano (um dia antes em Portugal).

Os sinais vão nesse sentido: ao contrário do que aconteceu há um ano, em que foi uma das partes mais importantes, o filme ficou de fora da apresentação esta semana da Lionsgate na convenção CinemaCon em Las Vegas, onde os estúdios estão a apresentar aos donos dos cinemas as suas novidades para os próximos meses.

Nesta situação também é levado em consideração o acesso aos ecrãs Imax e a posição da Universal Pictures (o estúdio de "Wicked", dividido em dois), que tem os direitos de distribuição internacional.

Outro fator a pesar no atraso, segundo a Deadline: as questões legais e contratuais que levaram a uma "disputa interna feroz" dentro da produção de Graham King (o mesmo do sucesso "Bohemian Rhapsody") e vão obrigar a passar por "extensas" refilmagens, após a rodagem principal ter terminado em maio de 2024.

O argumento escrito por John Logan ("Gladiador", "O Aviador") está em fase de revisão para retirar as referências à controvérsia de 1993 que envolveu Michael Jackson e Jordan Chandler, que tinha 13 anos da altura e o acusou de abuso, que levaram a uma "disputa interna feroz" dentro da produção.

Houve um pagamento de dólares à família sem admissão de culpa e uma das alíneas do acordo proíbe qualquer dramatização dos Chandler e da sua história: notícias de janeiro dizem que o filme perdeu a 'espinha dorsal' e várias cenas essenciais não podem ser usadas.

As boas notícias em janeiro eram que as cenas que podem ser usadas são 'impressionantes', o sobrinho de Michael Jackson cumpre e as sequências musicais têm grande impacto.