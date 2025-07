A Disney-Pixar revelou esta quarta-feira o primeiro trailer da sua próxima animação, com uma piada a "Avatar" nos primeiros momentos.

Após a desilusão que o estúdio tem por estes dias com "Elio", um fracasso nas bilheteiras apesar das boas críticas, o filme que tentará apagar a má imagem comercial é "Hoppers", que se vai chamar "Saltitões" em Portugal. Chega aos cinemas a 5 de março de 2026, antes do sucesso que se adivinha com a estreia de "Toy Story 5" em junho.

A proposta cruza animação com humor, aventura e ficção científica, após um grupo de cientistas descobre uma forma de se ligar mentalmente com os corpos de animais robóticos.

A nova tecnologia é usada com uma jovem rapariga chamada Mabel, cuja mente é transferida para um realista castor robótico e assim consegue comunicar com os animais.

Jon Hamm é o nome mais conhecido no elenco de vozes até agora conhecido, no papel de um vilão que ainda não surge nas imagens.

"Saltitões" é a segunda longa.metragem de Daniel Chong, que também escreveu o argumento e tem vasta experiência na animação. A estreia foi com "Nós, Os Ursos: O Filme" (2020), que passou no Cartoon Network Portugal.

VEJA O TRAILER DOBRADO.