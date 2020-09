A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos venceu, no sábado, o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

"A Metamorfose dos Pássaros" teve estreia mundial no festival de Berlim, em fevereiro, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Desde então, tem somado distinções, em diferentes certames, como o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius, na Lituânia, e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan. Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest, no Kosovo.