Os filmes premiados foram revelados no sábado à noite em Lisboa, com o prémio de melhor longa-metragem da competição internacional, no valor de 15 mil euros, a ser atribuído a "De los nombres de las cabras", documentário espanhol de Silvia Navarro e Miguel G. Morales feito com imagens de arquivo sobre um povo nativo das ilhas Canárias.

"Past Perfect", filme de Jorge Jácome sobre melancolia, foi eleito a melhor curta-metragem da competição internacional, com um prémio de 4.000 euros, meses depois de ter tido estreia no festival de cinema de Berlim.

Na competição portuguesa, o júri decidiu que a melhor longa-metragem (7.500 euros) foi "A minha avó trelotótó", de Catarina Ruivo, a partir das memórias da avó dela e do vazio deixado quando morreu.

Tiago Hespanha venceu o prémio de melhor realizador (mil euros) com o documentário "Campo", rodado no Campo de Tiro de Alcochete (Setúbal).