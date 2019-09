"A sério?", afirmou a atriz Jamie Lee Curtis, que é casada com Christopher Guest, também conhecido como Conde Rugen, o homem com um dedo extra, pelos apaixonados pelo filme.

"Bom, eu casei com o homem de seis dedos, obviamente por isso estamos juntos há 35 anos e existe apenas um ÚNICO A Princesa Prometida e é o de William Goldman e @robreiner. Quem diga algo diferente está a vender alguma coisa", insistiu Curtis.



Além de Elwes e Robin Wright, que interpretaram os protagonistas do filme, "A Princesa Prometida" contou com um elenco notável e com nomes como Mandy Patinkin, Billy Crystal, Chris Sarandon, Peter Falk e o lutador André, o Gigante.

Tony Vinciquerra, CEO da Sony Pictures Entertainment, mencionou a possibilidade de um remake numa entrevista na Variety em uma matéria sobre o produtor-executivo do filme, Norman Lear.

"Temos tantas pessoas a dizerem-nos: 'Queremos refazer este ou aquele programa'", referiu. antes de acrescentar a frase fatal de que "Pessoas muito famosas, cujos nomes não mencionarei, querem refazer 'A Princesa Prometida'".

O ator canadiano Seth Rogen foi "acusado" por um fã, que lhe disse para "admitir" que era uma dessas pessoas, e respondeu com um "Jamais ousaria isso".

A revolta dos fãs ultrapassou as colinas de Hollywood e chegou a personalidades inusitadas.

"Inconcebível que alguém sequer pense em tentar ...", protestou o senador republicano Ted Cruz sobre o remake, numa série de mensagens que também incluía alertas, todos em letras maiúsculas, como: "NÃO MEXAM COM A PERFEIÇÃO".