Javier Bardem está em negociações para interpretar o rei Tritão em "A Pequena Sereia", mas o ator espanhol já visitou as profundezas do oceano num documentário que apresentou no festival de cinema de Toronto.

Em "Sanctuary", as câmaras seguem-no e ao irmão Carlos até à Antártida, à medida que procuram apoio para a campanha do Greenpeace para preservar a zona da ação humana.

A certa altura, Bardem, visivelmente alarmado, embarca num pequeno submarino para duas pessoas e acompanha a recolha de amostras de espécies afetadas pela mudança climática e pela pesca com redes de arrasto.

"Graças a Deus não sou claustrofóbico... era como um ovo Kinder", recordou à agência AFP em Toronto. "Mas estava em boas mãos", acrescentou.

O vencedor de um Óscar ("Este País Não É Para Velhos") disse que a sua mãe lhe passou a consciência da importância de "defender sempre as causas que considera justas, independente de qual for o seu trabalho", e em tempos recentes isso traduziu-se na aposta em causas ambientais.