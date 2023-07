O filme estreia-se em setembro, mas já chamou a atenção dos espectadores.

"A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista" é uma das grandes apostas da Netflix para o fim do verão. O filme realizado por Vanessa Caswill e protagonizado por Haley Lu Richardson ("The White Lotus") e Ben Hardy (" Bohemian Rhapsody") chega ao serviço de streaming a 15 de setembro.

Descrita como "comovente e encantadora", a história promete derreter os corações dos espectadores. "Hadley e Oliver começam a apaixonar-se durante um voo de Nova Iorque para Londres, mas perdem acidentalmente o rasto um do outro na alfândega. A probabilidade de se voltarem a encontrar parece impossível, mas o destino poderá ter uma carta na manga", resume a Netflix.

A história começa quando, após perder o voo de Nova Iorque para Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conhece Oliver (Ben Hardy) durante um encontro fortuito no aeroporto que cria uma ligação imediata. "Uma longa noite no avião passa num piscar de olhos, mas, ao aterrar em Heathrow, os dois separam-se e o reencontro no meio do caos parece impossível. Conseguirá o destino intervir de modo a tornar estes companheiros de viagem em companheiros de vida?", questiona o serviço de streaming.