Sem surpresa, "Havoc" estreou em primeiro lugar no ranking dos filmes em inglês mais vistos na Netflix.

O novo 'thriller' de ação com Tom Hardy e realizado por Gareth Evans, conhecido pelos filmes de culto "The Raid", liderou o ranking com destaque com 29,8 milhões de visualizações na semana de 21 a 27 de abril, mas só foram contabilizados os primeiros três dias: o lançamento foi a 25 de abril.

No seu primeiro filme para uma plataforma de streaming, Tom Hardy é um detetive da polícia com muita experiência que, "após um negócio de droga que corre mal, tem de bater o submundo do crime para salvar o filho de um político, enquanto desvenda uma profunda rede de corrupção e conspiração que sufoca a cidade inteira", resume a Netflix.

"Havoc" créditos: Netflix

A estreia foi suficiente para bater as 25,2 milhões de visualizações da estreia entre 14 e 16 de março de "Estado Elétrico", a super produção dos irmãos Anthony e Joe Russo (realizadores de vários filmes da Marvel) e com Millie Bobby Brown e Chris Pratt, uma grande aposta da Netflix que terá custado 320 milhões de dólares, mas ficou distante dos 42 milhões entre 13 e 15 de dezembro de "Bagagem de Mão", protagonizado por Taron Egerton e Jason Bateman, e os 46,8 milhões entre 17 e 19 de janeiro de "De Volta à Ação", que juntou Jamie Foxx e Cameron Diaz, que se tornaram respetivamente o segundo e sexto filmes originais em inglês mais vistos de sempre na Netflix.

O impacto morno estende-se às reações: "Havoc" recolhe 64% de avaliações positivas no 'site' agregador de críticas Rotten Tomatoes, mas o 'popcornmeter' do público fica pelos 38%.

De facto, "Havoc" teve de competir com "iHostage", que se está a tornar um fenómeno de popularidade na Netflix: o 'thriller' holandês teve 26,9 milhões de visualizações entre 21 e 27 de abril, a primeira semana completa em que está disponível, um aumento substancila em relação aos 15,1 milhões de visualizações da estreia entre 18 a 20 de abril.

"iHostage" créditos: Netflix

Com atores desconhecidos do grande público, a história inspira-se nos factos verídicos sobre um atirador que entrou numa Apple Store no centro de Amesterdão em fevereiro de 2022 e sequestra os seus ocupantes, uma situação rara e delicada resolvida de forma controversa pela polícia.

Com 42 milhões de visualizações nos primeiros dez dias, "iHostage" está bem encaminhado para entrar no ranking dos filmes internacionais originais mais vistos de sempre na Netflix, liderado pelos 103 milhões de visualizações de "Troll": o filme de terror alemão "Blood Red Sky", de 201, está em décimo lugar, com 60,9 milhões de visualizações.