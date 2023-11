Já existe data para a chegada do quinto "Indiana Jones" ao Disney+.

O lançamento de "Indiana Jones e o Marcador do Destino" confirma que a Disney está a lançar os filmes cada vez mais tarde na sua plataforma de streaming depois do fim da pandemia, o que acontece depois de muitas críticas à política de esperar só 30 a 45 dias do anterior presidente executivo Bob Chapek, o que alegadamente estava a incentivar alguns espectadores a esperar e "poupar" a deslocação às salas.

Esta quarta-feira, o estúdio anunciou a chegada do filme realizado por James Malgold (e o primeiro sem ser de Steven Spielberg) a 1 de dezembro, cinco meses depois da chegada ao grande ecrã.

A data festiva permitirá que a despedida de Harrison Ford como o mais famoso arqueólogo da história do cinema encontrar novos fãs, já que o filme foi uma desilusão comercial nas bilheteiras, com 384 milhões de dólares de receitas contra um orçamento de 300 milhões (rumores apontam para ainda mais).

No mesmo dia será lançado "Timeless Heroes", um documentário sobre a criação da famosa personagem dirigido por Laurent Bouzereau, o envolvimento de Ford e o impacto dos filmes, com imagens inéditas e entrevistas ao ator, Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold e muitos outros cúmplices desta jornada que começou há mais de 40 anos com "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981).