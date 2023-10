"A temperatura subiu, e não estamos a falar apenas do termómetro", graceja a Netflix.

A plataforma de streaming divulgou esta quinta-feira, 28 de setembro, o trailer do filme brasileiro "O Lado Bom de Ser Traída", um romance sensual baseado no livro de sucesso escrito por Sue Hecker, pseudónimo da escritora brasileira Débora Gimenez.

"O casal protagonista formado por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima não economiza na sedução, com cenas picantes e tom de mistério", sublinha o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer:

Com estreia agendada para o dia 25 de outubro, a longa-metragem conta ainda com Micael, Bruno Montaleone e Camilla de Lucas no elenco.

"No filme, Babi (Giovanna Lancellotti), após descobrir que foi traída, decide dar a volta por cima com Marco (Leandro Lima), um juiz extremamente sexy e cheio de segredos para desvendar. Porém, mergulhar de cabeça no novo romance pode ser algo muito mais perigoso do que ela imagina", resume a nETFLIX.

Produzido pela Glaz Entretenimento, "O Lado Bom de Ser Traída" conta com realização de Diego Freitas ("Depois do Universo") e argumento de Camila Raffanti.