O filme “A Vida Luminosa” vai integrar a competição principal da 59.ª edição do festival internacional de cinema de Karlovy Vary, na República Checa, anunciou hoje a organização.

O filme de João Rosas, que teve estreia mundial no IndieLisboa no mês passado, é o único português na lista hoje divulgada pela organização.

“A viver em casa dos pais refém de um sonho de ser músico que não se concretiza e preso à imagem ideal de uma ex-namorada que o deixou há um ano e não voltou a rever, Nicolau sente-se incapaz de andar para a frente e inventar uma vida que seja sua. Vai tendo biscates que não lhe permitem sair de casa dos pais, até ao dia em que descobre que também a mãe está tão insatisfeita com a vida como ele”, lê-se na sinopse do filme disponível no ‘site’ da Midas Filmes, que produziu.

A descrição prossegue: “Nicolau sofre um abalo, mas não cai. Pelo contrário, avança. Arranja emprego numa papelaria, muda-se para uma casa partilhada, e lá se põe então a vida de novo em movimento. E com ela os sonhos e o coração”.

O filme é a primeira longa-metragem de ficção do realizador nascido em 1981 em Lisboa, depois de ‘curtas’ como “A Minha Mãe é Pianista” (2005), “Entrecampos” (2012), “Maria do Mar” (2015) e “Catavento” (2020), e do documentário “A Morte de uma Cidade” (2022).

João Rosas foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e já assinou vários livros, como “Qualquer Pessoa Dá um Homicida Qualquer” ou “Deus Morreu e Eu Não Fui ao Funeral”.

“A Vida Luminosa” estreia-se nos cinemas portugueses em 26 de junho.

Em comunicado, a organização do festival lembrou que "sempre abordou assuntos políticos através de poderosas histórias individuais, apoiando em pleno os artistas e a sua liberdade de expressão".

Dos 12 filmes na principal competição do evento, foram revelados hoje 11, ficando por desvendar o 12.º, proveniente do Irão por motivos de segurança dos realizadores.

O júri da competição pelo Globo de Cristal do festival vai ser composto por Nicolás Celis, Babak Jalali, Jessica Kiang, Jiří Mádl e Tuva Novotny.

Também presente no festival checo vai estar o filme brasileiro “Futuro Futuro”, de Davi Pretto, na secção Proxima.

A 59.ª edição do festival de Karlovy Vary vai ter lugar entre 4 e 12 de julho.