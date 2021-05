Aaron Taylor-Johnson está de volta ao mundo dos super-heróis para ser ser Kraven, o Caçador.

O projeto é para a Sony, que tem os direitos de adaptação para explorar vertentes do universo Homem-Aranha, não fazendo parte do Universo Cinematográfico Marvel detido pela Disney, onde o ator britânico já foi Quicksilver em "Vingadores: Era de Ultron" (2015).

Recorde-se que um acordo entre os dois estúdios permite a presença do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland nos filmes da Marvel.

A Sony confirmou oficialmente que a produção realizada por J.C. Chandor ("Um Ano Muito Violento", "Operação Fronteira") chegará aos cinemas a 13 de janeiro de 2023 e Aaron Taylor-Johnson assinou contrato para vários filmes, o que manterá por vários anos uma ligação com as adaptações das bandas desenhadas que começou com o filme de culto "Kick-Ass - O Novo Super-Herói" (2010) e a sequela (2013).

Segundo o The Hollywood Reporter, a Sony quis assinar rapidamente contrato com o ator de 30 anos após ter impressionado os responsáveis do estúdio com a sua interpretação em "Bullet Train", um filme de ação inédito com Brad Pitt.

Exemplo de equilíbrio saudável entre blockbusters e projetos de autor, no seu currículo estão filmes como “Godzilla”, “Animais Noturnos”, “Anna Karenina” e “Nowhere Boy”.

"Kraven, o Caçador" irá expandir o universo cinematográfico à volta do Homem-Aranha na Sony, que já inclui dois "Venom", a animação vencedora do Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha" e "Morbius", que chegará aos cinemas em 2022.

Com a ambição de ser o maior caçador do mundo e com habilidades especiais, na origem Kraven é um vilão clássico do Homem-Aranha, tal como o Dr. Octopus ou o Duende Verde. Tal como acontece com Venom, o filme deverá explorar a sua faceta como anti-herói.