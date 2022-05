Francis Ford Coppola já escolheu os atores do seu novo filme "Megalopolis" e está pronto para arrancar com a rodagem no outono, revelou a publicação online Deadline esta quinta-feira.

Os atores principais serão Adam Driver, mas também Forest Whitaker e Jon Voight (vencedores de Óscares de Melhor Ator, respetivamente por "O Último Rei da Escócia" e "O Regresso dos Heróis"), Nathalie Emmanuel ("A Guerra dos Tronos", "Velocidade Furiosa 7" e filmes seguintes) e... Laurence Fishburne ("What's Love Got to Do with It", "Matrix").

Para os cinéfilos, há um reencontro: foi Coppola que lançou Laurence Fishburne como ator aos 14 anos em "Apocalypse Now" (1979), um filme que teve uma rodagem de tal forma caótica e lendária que ele já era maior de idade quando chegou aos cinemas.

Há mais de 20 anos que o realizador trabalha em "Megalopolis", que descreveu como o seu "filme mais ambicioso, ainda mais ambicioso do que 'Apocalypse Now'" e que resume nestes termos: "O destino de Roma assombra um mundo moderno incapaz de resolver os seus próprios problemas sociais nesta história épica de ambição política, genialidade e interesses conflituosos".

O cineasta Francis Ford Coppola com Eleanor Coppola na cerimónia dos Óscares de março

Ao longo dos anos, surgiram outras pistas: trata-se de um "filme sobre a utopia, sobre o que é realmente o céu na terra", através da história de um arquiteto que procura construir uma visão utópica de Nova Iorque, equiparada à "Roma" do antigo Império Romano e destruída por um cataclismo, mas também "uma história de amor". O projeto foi interrompido após os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001.

Com 83 anos, o responsável pela saga "O Padrinho" e títulos como "O Vigilante", "Cotton Club", "Rumble Fish" e "Tucker - Um Homem e o Seu Sonho" contou à revista GQ há alguns meses que os maiores estúdios de Hollywood reagiram à sua apresentação de "Megalopolis" da "mesma forma que reagiram quando tinha ganho cinco Óscares e era o realizador mais cobiçado na cidade e entrei com ‘Apocalypse Now’ e disse 'É isto que gostaria de fazer a seguir'.

Com um orçamento de pouco menos de 100 milhões de dólares, pagar do seu bolso foi a forma que encontrou para finalmente concretizar o projeto, após vender uma parte significativa do seu império vinícola para usar uma percentagem como garantia para obter a linha de crédito.