Conhecida durante quase 30 anos de filmes e séries como Thandie Newton, a atriz britânica anunciou que recuperou o "w" do seu nome original e passará a chamar-se profissionalmente Thandiwe Newton.

"É esse o meu nome. Tem sido sempre o meu nome. Estou a recuperar o que é meu", confirmou em entrevista à Vogue a atriz conhecida por filmes como "Missão Impossível II" e "RocknRolla: A Quadrilha", ou mais recentemente da série "Westworld".

O nome "Thandiwe" significa "amado" na língua xona (shona em inglês), um legado do lado da sua mãe, do Zimbabwe.

A mudança refletiu-se rapidamente em bases de informação como o IMDB [Internet Movie Dababase] e a Wikipédia.

A revista Vogue recorda que "o W ficou negligentemente perdido no seu primeiro crédito" como atriz, que foi no filme "A Idade das Emoções" (1991), ao lado de Nicole Kidman.

O nome original será usado nos próximos trabalhos, nomeadamente nos filmes ainda por estrear "Reminiscence", onde aparece ao lado de Hugh Jackman; "All the Old Knives", também com Chris Pine e Laurence Fishburne, e "God’s Country".