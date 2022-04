Não foram precisas nem 24 horas para Andrew Garfield esclarecer que as notícias sobre a pausa na carreira tinham sido bastante exageradas.

Na quarta-feira, saíram várias entrevistas com o ator de 38 anos no mesmo sentido: ia parar para "recalibrar e repensar o que quero fazer a seguir" e voltar a "ser uma pessoa" após uma intensa temporada de prémios.

O impacto destas declarações foi tão grande que até surgiram extrapolações de que se ia reformar, ao ponto da anfitriã Joy Behar ter começado por esse tema no início de uma entrevista no programa The View na quinta-feira.

Andrew Garfield começou por brincar com a especulação: "Sim, vou reformar-me da representação. Não, acabou. Não tenho vontade de... tenho dinheiro suficiente para viver numa autocaravana para o resto da minha vida e estou farto".

A seguir, a sério, esclareceu que "apenas disse que ia descansar, que ia fazer umas férias e acho que as pessoas criaram uma história do nada. Tenho andado a trabalhar bastante e adorado o que tenho feito, mas também preciso de tirar um mês. Um mês, talvez dois.

Com exceção de uma paragem forçada pela pandemia entre março e setembro de 2020, Garfield trabalhou ininterruptamente desde o verão de 2019: primeiro em "Os Olhos de Tammy Faye" (com o qual Jessica Chastain ganhou o Óscar de Melhor Atriz), a seguir em "tick, tick... BOOM!" (pelo qual ele próprio esteve na corrida à estatueta de Melhor Ator), antes de seguir para um certo "blockbuster" de super-heróis que se tornou o terceiro maior sucesso de sempre nas bilheteiras e finalmente a minissérie "Em Nome do Céu".

Posteriormente, teve de se desdobrar em entrevistas e eventos para promover todos estes trabalhos até esta semana, em que a minissérie fica disponível no serviço Star do Disney+.