Foi revelada a data de estreia "The Flash" na HBO Max.

O primeiro filme a solo do herói do universo DC interpretado por Ezra Miller confirma que os títulos de Hollywood chegam vez mais cedo em casa de forma "gratuita": 25 de agosto é a data anunciada para quem assina o serviço de streaming da Warner Discovery, cerca de nove semanas após a estreia comercial nas salas de cinema dos EUA (16 de junho).

Realizado por Andy Muschietti e ainda com Sasha Calle, Michael Keaton, Michael Shannon, Ron Livingston e Maribel Verdú, entre outros, o fracasso de bilheteira de "The Flash" já levara ao seu lançamento nos formatos "premium" de video-on-demand logo a 18 de julho, confirmando a mudança estrutural nos grandes estúdios de Hollywood provocada pela pandemia de reduzir a exclusividade dos seus filmes no grande ecrã, que era tradicionalmente de 90 dias.

"Mundos colidem no filme 'The Flash' quando Barry usa os seus superpoderes para viajar no tempo por forma a alterar alguns eventos do passado. Mas quando a sua tentativa para salvar a família altera inadvertidamente o futuro, Barry fica preso numa realidade onde o General Zod regressou, ameaçando o mundo de aniquilação e onde não existem super-heróis para salvar a humanidade. Isto é, a menos que Barry consiga persuadir um Batman já reformado e muito diferente e salve um prisioneiro Kryptoniano, que não é exatamente quem ele gostaria que fosse. Para salvar o mundo onde se encontra e regressar ao futuro que conhece, a única esperança de Barry é fazer a corrida da sua vida. Mas será o sacrifício final suficiente para restaurar o universo?", resume a sinopse original.