O ator Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed vão enfrentar acusações criminais de homicídio involuntário pelo incidente na rodagem do filme "Rust" a 21 de outubro de 2021 que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, indicou a procuradora distrital do condado de Santa Fé esta quinta-feira.

O ator norte-americano estava a segurar uma pistola Colt durante um ensaio quando acidentalmente disparou o tiro que matou a diretora de fotografia de 42 anos.

"Após uma análise minuciosa das indícios e das leis do estado do Novo México, determinei que há indícios suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipa de rodagem de 'Rust'. Sob a minha supervisão, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça”, disse Mary Carmack-Altwies em comunicado divulgado às 09h00 locais.

O assistente de realização David Halls chegou a acordo para uma acusação de uso negligente de arma de fogo e poderá receber uma pena suspensa e seis meses de liberdade condicional.

A decisão surge quase 16 meses após o incidente que matou Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza, quando uma arma disparou acidentalmente durante o ensaio de uma cena.

"Se qualquer uma destas três pessoas — Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls — tivessem feito oseu trabalho, Halyna Hutchins estaria hojve viva. É simplesmente isto", avançou Andrea Reeb, a procuradora especial escolhida para conduzir a investigação.

"Os indícios mostram claramente um padrão de desrespeito criminal pela segurança no set de rodagem de 'Rust'. No Novo México, não se pode ter sets de rodagem que não levem a sério o compromisso do nosso estado com a segurança pública e com armas”, acrescentou.

Não foram apresentadas acusações pelos ferimentos não fatais do realizador Joel Souza.

Tanto Alec Baldwin como Hannah Gutierrez-Reed enfrentam duas acusações de homicídio involuntário: a primeira acarreta uma pena até 18 meses de prisão e multa de cinco mil dólares. Estando uma arma de fogo em causa, a segunda acusação, que exige que se faça prova que houve mais do que simples negligência envolvida numa morte, está sujeita a uma sentença obrigatória de cinco anos de prisão.

Em reação, o advogado do ator disse que "esta decisão distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judicial. O senhor Baldwin não tinha razões para acreditar que havia uma bala verdadeira na arma - ou em qualquer lugar do set de rodagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhava, que lhe garantiram que a arma não tinha munição real. Lutaremos contra estas acusações e venceremos”.

Em agosto de 2022, Baldwin disse que não achava que seria acusado e referiu à CNN que havia contratado um investigador particular para avaliar uma possível culpa.

Embora não houvesse dúvidas de que a arma estava nas mãos do ator quando foi disparada, a questão que permanece por resolver é como a arma veio a ser carregada com uma bala real.

Os estúdios de cinema estão sujeitos a regras rígidas em relação a armas de suporte.

O advogado da família Hutchins também reagiu as acusações: "Queremos agradecer ao xerife de Santa Fé e ao procurador distrital por concluírem a sua investigação e determinarem que as acusações de homicídio involuntário são justificadas pelo assassinato de Halyna Hutchins com desrespeito consciente pela vida humana. A nossa investigação independente também confirma que as acusações são justificadas. É um consolo para a família saber que, no Novo México, ninguém está acima da lei. Apoiamos as acusações, cooperaremos totalmente com esta acusação e esperamos fervorosamente que o sistema de justiça trabalhe para proteger o público e responsabilizar aqueles que infringem a lei”.

Em outubro, Badlwin chegou a um acordo cujos detalhes não foram revelados com a família, que incluía retomar a produção do filme em janeiro de 2023.

Seguiu-se um processo em novembro contra Hannah Gutierrez-Reed, David Halls, a responsável pelos adereços Sarah Zachry, bem como o assistente de armas Seth Kenney e a empresa de acessórios por ele detida.

"Esta tragédia ocorreu porque munições reais foram entregues no set e a arma estava carregada. Gutierrez-Reed não verificou a arma com cuidado, mas mesmo assim anunciou que estava segura antes de a passar para Baldwin", detalhava o processo, apresentado num tribunal de Los Angeles.

O ator também acusava Zachry de não informar que o responsável pelas armas "se comportou de forma irresponsável fora do set e representava um risco".