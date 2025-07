O nome de Fernanda Torres destaca-se na lista dos júris oficiais para a 82.ª edição do Festival de Veneza, que acontecerá de 27 de agosto a 6 de setembro, anunciada esta sexta-feira pela organização.

Um ano após o impacto no Lido de "Ainda Estou Aqui", de onde saiu com o prémio de Melhor Argumento antes de conquistar seis meses depois o Óscar de Melhor Filme Internacional, a atriz e argumentista brasileira regressa para fazer parte do júri que irá decidir o Leão de Ouro e outros prémios da principal secção competitiva, presidido pelo cineasta norte-americano Alexander Payne, anunciado em abril.

A outra atriz no júri principal é a chinesa Zhao Tao (conhecida a nível internacional por filmes como "Plataforma", de 1999, e "Natureza Morta", vencedor do Leão de Ouro de 2006), já que os outros membros são cineastas: o francês Stéphane Brizé, a italiana Maura Delpero, o romeno Cristian Mungiu e o iraniano Mohammad Rasoulof.

Já a secção alternativa Horizontes, dedicada às novas expressões estéticas do cinema, será presidida pela cineasta francesa Julia Ducournau (vencedora da Palma de Ouro de Cannes com "Titane"), acompanhada pelo realizador e videoartista italiano Yuri Ancarani, o crítico de cinema argentino Fernando Enrique Juan Lima, a realizadora australiana Shannon Murphy e o artista e cineasta norte-americano RaMell Ross.

O júri do Prémio Luigi De Laurentiis de Veneza para melhor estreia será presidido pela cineasta britânica Charlotte Wells ("Aftersun"), acompanhada pelo realizador e produtor franco-tunisino Erige Sehiri e pelo cineasta italiano Silvio Soldini.

A 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza vai abrir com o novo filme do italiano Paolo Sorrentino, intitulado “La Grazia”, e homenageará a atriz Kim Novak com o Leão de Ouro de Carreira.

“Aniki Bóbó”, primeiro filme de Manoel de Oliveira, vai ser exibido num programa dedicado a “obras-primas restauradas” com curadoria do próprio diretor artístico do festival, Alberto Barbera.