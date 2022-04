Filmar cenas de intimidade para filmes é difícil e desconfortável, admitiu Alicia Vikander, que chega mesma a descrever que fazê-las é "a pior coisa do mundo" no seu trabalho como atriz.

E ao contrário dos outros momentos nos filmes, a atriz de "A Rapariga Dinamarquesa", "Jason Bourne" e "Tomb Raider" garante que tem mesmo de ser tudo seguido como planeado.

"A coisa coisa que não pode ser improvisada é uma cena íntima – tem de se saber a coreografia e segui-la à risca. É a pior coisa do mundo fazer essas cenas", explicou numa entrevista para a edição da revista Harper Bazaar.

A atriz sueca vencedora de um Óscar acrescentou que teve más experiências na rodagem desses momentos: "Já estive em situações que não foram boas, em que não senti que estava protegida [...] Tem-se um ator que fica nu durante duas horas... é suposto alguém aparecer com um roupão e não acontece... isso não era correto. Deviam ter olhado por mim".

"Estou muito confortável com o meu corpo e fiz bastante cenas de nudez e sexo, mas nunca é fácil", reforçou.

Apesar de ser casada com outro ator bastante conhecido, o irlandês Michael Fassbender, Alicia Vikander também desmistificou na entrevista a ideia de glamour à volta do seu trabalho, que descreve como "a ilusão do que é a indústria".

"São quatro meses em que um grupo de estranhos trabalha 15 horas por dia, seis dias por semana, e não dorme", resumiu.