No dia a seguir após ser acusado por um novo caso de violação de uma atriz francesa em 1975, Roman Polanski é um dos grandes vencedores das nomeações para os Prémios do Cinema Europeu.

Na lista anunciada este sábado durante o Festival de Sevilha, o francês "J'accuse", sobre o caso Dreyfuss, lidera com quatro nomeações, as mesmas do espanhol "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, o italiano "O Traidor", de Marco Bellocchio, e o britânico "A Favorita", de Yorgos Lanthimos.

Apenas o filme de Polanski não estreou em Portugal, o que está anunciado para 23 de janeiro.

Todos estão nomeados para para Melhor Filme Europeu juntamente com o francês "Les Miserables", de Ladj Ly, e o alemão "Systemsprenger" ("System Crasher"), de Nora Fingscheidt, sem estreia portuguesa anunciada.