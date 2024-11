"O Quarto ao Lado", do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, Leão de Ouro do Festival de Veneza, e "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard, Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes, são os filmes mais nomeados para a 37.ª edição dos Prémios Europeus de Cinema, anunciou a Academia do Cinema Europeu.

Cada filme recolheu quatro nomeações e nas mesmas categorias: Melhor Filme Europeu, Realização, Argumento e Atriz, Tilda Swinton por "O Quarto ao Lado", que estreia a 5 de dezembro a Portugal, e Karla Sofia Gascón por "Emilia Pérez", que chega a 14 de novembro.

Com três nomeações concorre "The Seed of the Sacred Fig", do realizador iraniano exilado Mohammad Rasoulof, Prémio Especial em Cannes, ainda com data de estreia portuguesa por marcar.

Os Prémios Europeus de Cinema visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa e são entregues anualmente pela Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de cinco mil profissionais do meio. No ano passado, os principais prémios foram para "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, e a 37.ª cerimónia está marcada para 7 de dezembro em Lucerna, na Suíça.

A 9 de outubro foi revelado que a curta-metragem “2720”, do luso-suíço Basil da Cunha, e a coprodução portuguesa “Mataram o Pianista”, dos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal, estavam nomeadas respetivamente para Melhor Curta-Metragem e Melhor Filme de Animação. Esta terça-feira, a segunda juntou-se à corrida para Melhor Filme Europeu.

Novas regras anunciadas no verão pela Academia permitem que títulos nomeados para Melhor Documentário Europeu e Melhor Filme de Animação Europeu também possam entrar na corrida para Melhor Filme Europeu, que passou de cinco para dez nomeados: além de "Mataram o Pianista", foram beneficiados os documentários "Bye Bye Tiberiada", de Lina Soualem, "Dahomey", de Mati Diop (vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim), "In Limbo", de Alina Maksimenko, "No Other Land", de Yuval Abraham, e "Soundtrack to a Coup d'Etat", de Johan Grimonprez, e as animações "Straume", de Gints Zilbalodis, "Living Large" , de Kristina Dufková, "Sauvages", de Claude Barras, e "El Sueño de la Sultana", de Isabel Herguera.

Para Melhor Filme Europeu concorrem ainda "A Substância", de Coralie Fargeat, e "Vermiglio", de Maura Delpero.

Além de Karla Sofía Gascón e Tilda Swintom, concorrem para Melhor Atriz Renate Reinsve ("Armand") e o duo Trine Dyrholm e Vic Carmen Sonne ("The Girl with the Needle).

Na categoria de Melhor Ator surgem Franz Rogowski ("Bird"), Ralph Fiennes ("Conclave"), Lars Eidinger ("Dying"), Daniel Craig ("Queer") e Abou Sangare ("Souleymane´s Story").

A Almodóvar, Audiard e Rasoulof para Melhor Realização juntaram-se Andrea Arnold ("Bird") e Maura Delpero ("Vermiglio").

Destaque ainda para Descoberta Europeia (prémio FIPRESCI), ondem concorrem "Armand", de Halfdan Ullmann Tøndel; "Hoard", de Luna Carmoon; Kneecap", de Rich Peppiatt; "Santosh", de Sandhya Suri; "The New Year That Never Came", de Bogdan Mureșanu; e "Toxic", de Saulė Bliuvaitė.