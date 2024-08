Ainda sem diálogos, mas com imagens inconfundivelmente Almodóvar, foi divulgado esta terça-feira o 'teaser trailer' de "La Habitación de al Lado" ou "The Room Next Door" [“O Quarto ao Lado”].

Julianne Moore e Tilda Swinton são as protagonistas da primeira longa-metragem em inglês do cineasta espanhol, após as experiências com as curtas "A Voz Humana" (2021), também com Swinton, e "Estranha Forma de Vida" (2023), com Pedro Pascal, Ethan Hawke, José Condessa e Jason Fernández.

"Ingrid (Moore) e Martha (Swinton) eram amigas íntimas na juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Ingrid tornou-se romancista de autoficção, enquanto Martha tornou-se repórter de guerra, e foram separadas pelas circunstâncias da vida. Após anos sem contacto, reencontram-se numa situação extrema, mas estranhamente doce", resume a mais recente versão da sinopse oficial do 23.º filme de Pedro Almodóvar, cuja rodagem passou por Madrid e Nova Iorque.

Ainda com Alessandro Nivola, John Turturro, Melina Matthews, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, e Victoria Luengo, a estreia portuguesa foi confirmada para 5 de dezembro.

VEJA O TEASER TRAILER.