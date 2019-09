A construção da Transamazónica, inseria-se no contexto de progresso prometido pela ditadura militar (1964-1985), que via "a floresta como um atraso", e queria transformá-la num "mercado de expansão e lucro", como escreveu o jornalista e investigador Arthur Charles, da Universidade Federal do Amazonas.

Porém, em vez do desenvolvimento, prevaleceu a degradação da floresta e a desflorestação, ao longo dos cerca de 4.000 quilómetros concluídos (dos 5.000 previstos), mais de metade (2.200) nunca asfaltados.

"Retratar a Transamazónica, de maneira realista, em 1974, representou um grande risco", lê-se na abertura do filme. "As consequências foram anos de censura e de luta incessante para o fazer chegar ao público".

O filme foi produzido para a televisão pública alemã ZDF, e premiado em festivais internacionais, enquanto permanecia proibido no Brasil. Em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema incluiu-o entre os 100 melhores filmes de sempre no país.

Hoje, "'Iracema' mostra uma realidade que permanece tão urgente, senão mais, quanto o era na época", escreve o realizador, na introdução à obra.

Em 2017, Jorge Bodanzky, que soma mais de três dezenas de filmes, sobretudo na área documental, regressou aos lugares de "Iracema", para filmar "Transamazónica, Uma Estrada para o Passado", e dar voz às "pessoas que viveram a experiência da promessa e da negligência".

"Iracema - Uma Transa Amazónica" vai ser projetado em Lisboa, em 11 de outubro, no fecho do "Ciclo da Cobra" da Associação Cultural Appleton, estando prevista a presença do cineasta, que dirigiu o filme com o escritor Orlando Senna, e do antropólogo Beto Veríssimo, do núcleo fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia (Imazon), num debate com os realizadores Moreira Salles ("Central do Brasil") e Helvécio Martins Jr. ("Querência").

O Ciclo da Cobra, organizado pelo fotógrafo André Cepeda, inclui a instalação "Evocar a Língua", de Marta Mateus, a exposição "The Frame", do fotógrafo sueco JH Engström, e concertos do francês Jean Jacques Palix e do ‘rapper’ luso-guineense Allen Halloween.

O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) da Amazónia, desenvolvido pelo Imazon, identificou, no final de agosto, o aumento "de 922 quilómetros quadrados" de "florestas degradadas" na região, mais 675% do que em agosto de 2018, segundo os dados publicados na última quinta-feira.

Em termos de desflorestação, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE) anunciou ter havido um aumento de 222% em agosto deste ano (menos 1.698 quilómetros quadrados de vegetação), em relação ao mesmo mês de 2018. Em julho, a perda situara-se em 2.254 quilómetros quadrados.

A degradação da floresta corresponde a perda de espécies e funções, mas não à sua destruição total, havendo ainda possibilidade de recuperação. A desflorestação representa perda total.

Os dois fenómenos estão diretamente associados aos incêndios na Amazónia, que aumentaram exponencialmente desde janeiro.