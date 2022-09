Estão todos de volta do primeiro filme: Amy Adams e Patrick Dempsey, bem como James Marsden e Idina Menzel.

Durante o D23 Expo, o evento anual da Disney que apresenta aos fãs diversos painéis e novidades do estúdio, foi divulgado o trailer de "Uma História de Encantar 2", a muito pedida e aguardada sequela do filme de 2007 sobre a princesa Giselle, banida do seu mundo mágico por uma rainha malvada para viver para Nova Iorque dos nossos dias.

A história tem lugar 15 anos depois do casamento da Giselle (Adams) e do advogado Robert (Dempsey), com a família a mudar-se para os pacatos subúrbios de Monroeville em busca de uma vida mais de conto de fadas depois do desencanto com a grande cidade.

Só que a nova comunidade não é isenta de problemas, incluindo os provocados pela influência de Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle sentir-se mais deslocada do que nunca.

A solução passa por recorrer à ajuda da magia do reino animado de Andalasia, mas um acidente acaba por transformar toda a cidade de Monroeville num conto de fadas da vida real e colocar em risco a felicidade da família.

"Uma História de Encantar 2" será um lançamento exclusivo do Disney+ a 24 de novembro.

TRAILER ORIGINAL.