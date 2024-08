O novo filme de “Star Wars”, o título da nova sequela de “Avatar” e o primeiro trailer de “Branca de Neve” foram alguns dos grandes destaques do evento.

Desde 2009, que a Disney apresenta em detalhe os seus projetos para o futuro num grande evento para fãs que decorre de dois em dois anos, designado D23. O mais recente decorreu no Centro de Convenções de Anaheim, na Califórnia, entre 9 e 11 de agosto, e nele foram apresentadas várias novidades dos diversos catálogos do estúdio, na presença dos principais nomes envolvidos em cada projeto.

Disney

Ainda este ano, a Disney vai estrear duas grandes produções em animação de que foram apresentados os mais recentes trailers. Uma delas é “Vaiana 2”, realizado por David Derrick Jr., sequela do grande sucesso de 2016, com Vaiana, que agora tem uma irmã mais nova a cruzar os oceanos em direção à Oceania em busca de uma ilha perdida. A estreia é a 28 de novembro e Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson voltam a dar voz aos protagonistas.

“Mufasa: O Rei Leão” é a prequela do remake em animação foto-realista de “O Rei Leão”, agora centrado na juventude de Mufasa e Scar, respetivamente o pai e o tio de Simba no filme original. O realizador agora é o prestigiado Barry Jenkins, oscarizado por “Moonlight”, a banda sonora está a cargo de Lin-Manuel Miranda, e a estreia é a 20 de dezembro.

Foi apresentado também o primeiro trailer da versão em imagem real de “Branca de Neve e os Sete Anões”, intitulado apenas “Branca de Neve”. Com Rachel Zegler no papel da heroína e Gal Gadot como a Rainha Má, o filme é realizado por Marc Webb (“O Fantástico Homem-Aranha”), coescrito por Greta Gerwig (“Barbie”) e tem sido alvo de alguma polémica pelo papel dos anões e algumas declarações da protagonista menos abonatórias em relação ao filme original. A estreia internacional está agendada para 21 de março de 2025.

No campo da animação com o emblema Disney foram confirmados ainda “Zootopia 2”, sequela do oscarizado “Zootropolis”, com Ke Huy Quan a juntar-se ao elenco no papel da cobra que é perseguida pelos protagonistas, com estreia a 26 de novembro de 2025, e “Frozen III”, a chegar às salas em 2027 e com um quarto filme em preparação. Também foram reveladas as primeiras imagens de Stitch no “remake” em imagem real de “Lilo e Stitch”, com estreia agendada para o verão de 2025.

No campo da imagem real, foi confirmado que o terceiro filme na saga “Tron”, “Tron: Ares”, com estreia prevista para 10 de outubro de 2025, terá banda sonora composta pelos Nine Inch Nails; que a sequela de “Freaky Friday” (entre nós “Um Dia de Doidos”), novamente com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis e também com estreia em 2025, terá por título “Freakier Friday”; e que Dwayne Johnson protagonizará um novo filme para Disney chamado “Monster Jam” passado no mundo dos “monster trucks” norte-americanos.

Pixar

O catálogo da Pixar para os próximos anos vai fazer-se de uma mistura de sequelas com filmes originais: após alguns adiamentos, “Elio”, sobre um menino que viaja para o espaço sideral e se torna embaixador da Terra, vai estrear em junho de 2025; “Hoppers”, com Jon Hamm e Bobby Moynihan a darem voz à história de um humano que troca de corpo com um castor, chega às salas em março de 2026; “Toy Story 5”, agora realizado por Andrew Stanton (“À Pocura de Nemo”, “Wall.E”) e com os brinquedos a lidar com a obsessão das crianças pelas ferramentas digitais, estrará em junho de 2026; e “The Incredibles 3”, novamente realizado por Brad Bird, deverá estrear mais à frente.

Entretanto, a Pixar vai entrar também no campo as séries de televisão, para a plataforma Disney+, com “Win or Lose”, sobre uma equipa de soft-ball escolar, que estreia a 6 de dezembro de 2024; e “Dream Productions”, com as personagens de “Divertida-Mente” e a ação a decorrer entre o primeiro e o segundo filmes, com estreia em 2025.

Marvel

Apesar da Marvel ter apresentado várias novidades recentemente na Comic Con de San Diego, ainda sobraram algumas informações sobre os novos projetos para futuro, com muitas imagens exclusivas para os espectadores da D23 no local e novidades em relação às bandas sonoras de “Captain America: Brave New World”, que ficará a cargo de Laura Karpman, e de “Fantastic Four: First Steps”, de que se ouviram os primeiros acordes de Michael Giacchino, ambos com estreia em 2025.

No que diz respeito a séries de televisão, foi apresentado um novo trailer de “Agatha All Along” (estreia a 18 de setembro de 2024), e imagens de “Darevil: Born Again” (que confirma o regresso do elenco principal da versão da Netflix, incluindo Jon Bernthal como Punisher) e “Ironheart”, ambos a estrear em 2025. Houve mais novidades nas séries de animação, com a confirmação e que “What If…?” terminará na terceira temporada, e imagens das séries “Eyes of Wakanda”, com quatro episódios, “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, sobre os primeiros anos de Peter Parker como Homem-Aranha, e com Colman Domingo a dar voz a Norman Osborn, ambas de 2024, e “Marvel Zombies”, também com quatro episódios, a primeira série animada classificada para adultos.

“Star Wars”

“The Mandalorian and Grogu” será o título do novo filme da saga “Star Wars”, atualmente a ser filmado com Jon Favreau aos comandos, e estreia prevista para maio de 2026. A segunda temporada de “Andor” vai acompanhar o protagonista ao longo de quatro anos e integrará Ben Mendelsohn no elenco, na mesma pesonagem que interpreta em “Star Wars: Rogue One”. E foi revelado o primeiro trailer de “Star Wars: Skeleton Crew”, criada por Jon Watts (realizador dos filmes de “Homem-Aranha” protagonizados por Tom Holland) e Christopher Ford, sobre quatro crianças em aventura pelo espaço sideral, que recupera o sabor de clássicos da aventura dos anos 80 como “Os Goonies”. Jude Law é o nome mais conhecido do elenco, numa série com oito episódios que estreia a 3 de dezembro de 2024.

"Avatar"

Finalmente, a estreia do terceiro filme da saga “Avatar” foi confirmado para dezembro de 2025, com o título “Avatar: Fire and Ash”, e com Michelle Yeoh, David Thewlis e Oona Chaplin a juntarem-se ao elenco dos filmes anteriores. James Cameron prometeu um novo mergulho em áreas nunca vistas do planeta Pandora, e indicou que “O novo filme não é o que vocês esperam, mas é definitivamente aquilo que vocês querem”.