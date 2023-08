Um juiz nos EUA rejeitou o processo apresentado por dois fãs contra o estúdio Universal Pictures alegando que tinham sido enganados ao alugar na Amazon Prime o filme "Yesterday", de 2019, julgando que nele entrava a atriz Ana de Armas.

O processo apresentado por Peter Michael Rosza e Conor Woulfe acusava o estúdio da prática de publicidade enganosa e queria uma indemnização de cinco milhões de dólares em nome dos consumidores prejudicados porque a atriz cubana aparecia no trailer, mas não na própria comédia romântica realizada por Danny Boyle.

Os advogados da Universal alegaram que um trailer é "um trabalho de expressão artística" que resume o tema geral de um filme, mas o juiz Stephen Wilson decidiu inicialmente que o processo podia avançar, contrariando o pedido de anulação do estúdio, concordando com este que existia "alguma criatividade e discrição editorial" num trailer, mas que esta não superava a sua natureza comercial e, enquanto tal, estava sujeita às leis contra a publicidade enganosa.

Mas no seu despacho datado de 28 de agosto, Stephen Wilson colocou um ponto final no caso, concordando com o estúdio que ele se tratava de uma "ferida auto-infligida" depois de Conor Woulfe ter revelado numa emenda que fora enganado uma segunda vez ao voltar a alugar "Yesterday" em 2023, desta vez no Google Play, explicando que o fez para alegar novas “deturpações no Google”, já que Ana de Armas fora listada como fazendo parte do elenco no seu motor de busca.

Segundo o juiz, como o queixoso já tinha visto o filme na Amazon Prime, “não era plausível” que pudesse alegar que o filme lhe tivesse sido deturpado e "não apresentou qualquer explicação sobre a razão para achar que esta versão de 'Yesterday' a que teve acesso na Google Play seria diferente do filme a que teve acesso na Amazon".

Colocando um ponto final, Stephen Wilson escreveu que o seu tribunal tinha delineado claramente as armadilhas do processo em rejeições anteriores e tinha permitido aos queixosos fazer alterações: "Parece agora ao Tribunal que novas emendas seriam uma futilidade. Assim sendo, a rejeição não deixa margem para emendas. Esta é a terceira vez que o requerente emenda a sua queixa e será a última.”

No filme realizado por Danny Boyle, Himesh Patel é Jack Malik, um músico que luta pela sua sobrevivência quando, subitamente, se dá conta de que é a única pessoa em todo o planeta que se lembra dos Beatles e da sua música.

Ana de Armas era Roxane, que se apaixonava por Malik durante o programa de James Corden e após uma serenata com a canção "Something", mas foi cortada do filme e sobrevivem cerca de dez segundos sem diálogos em alguns trailers.

Na altura da estreia, o argumentista Richard Curtis explicou que o público das sessões de teste ao filme não gostou de ver Malik a afastar-se da potencial namorada, interpretada por Lily James: "Foi um corte muito traumático porque ela era brilhante no filme. Era mesmo radiosa. É uma daquelas situações em que se trata de algumas das nossas cenas preferidas do filme, mas tivemos de as cortar em nome do todo".

O TRAILER DE "YESTERDAY".