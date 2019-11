Andy Serkis vai ser Alfred Pennyworth em "The Batman".

O realizador Matt Reeves confirmou nas redes sociais a escolha para ser o leal mordomo, guardião, amigo e guia moral do Cavaleiro das Trevas, que será interpretado por Robert Pattinson.

Este é um reencontro pois trabalharam juntos nos últimos dois filmes da saga "Planeta dos Macacos", onde Serkis era César, o protagonista.

As confirmações deverão ganhar mais ritmo nas próximas semanas pois o início da rodagem está marcado para 13 de janeiro de 2020, em Londres.

Uma das próximas poderá ser Colin Farrell, que está em negociações para ser o Pinguim, completando o trio de vilões contra Batman: Paul Dano será o Enigma e Zoe Kravitz foi escolhida para ser Catwoman.

Jeffrey Wright ficou com o papel do comissário James Gordon, um dos aliados de Batman na cidade de Gotham.

"The Batman" será o primeiro filme com o super-herói como protagonista desde a trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale. O realizador Matt Reeves define o projeto como uma história "muito pessoal" e "precisa" sobre o herói. A previsão é que seja o primeiro de uma nova trilogia.

A estreia nos cinemas portugueses foi marcada para 24 de junho de 2021.