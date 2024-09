Colin Farrell resistiu à tentação ver ver outra vez a icónica série dramática da máfia "Os Sopranos" enquanto se preparava para ser o líder dos gangster em “The Penguin”, disse o ator irlandês da nova série do universo "Batman" na terça-feira à France-Presse (AFP).

"The Penguin" narra a ascensão de um participante de baixo nível no submundo do crime num cenário de disfunção social na suja cidade de Gotham, com Nova Iorque a servir de cenário para a rodagem.

A personagem anti-herói de Farrell, Oz Cobb, apelidado de Pinguim pela sua forma de andar instável devido a um caso maltratado de pé torto, atraiu comparações na imprensa com o gigantesco líder mafioso Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini na série exibida entre 1999 e 2007.

Farrell, que passou várias horas por dia a ser transformado num vilão grisalho e corpulento, disse que se inspirou em "qualquer coisa que já li ou vi sobre aquele mundo".

"Para ser honesto, não precisei de referências porque o argumento era simplesmente... usamos a imaginação, recebemos um texto fantástico", disse à AFP na antestreia da série em Nova Iorque.

"Não há dúvida de que [me inspirou] tudo que já vi... de 'Os Intocáveis' ​​a 'Sopranos' - não estou a comparar-me [com 'Os Sopranos'). Existe num mundo semelhante. Não [voltei a ver] – isso iria confundir-me, iria fazer isso para quê? Iria afetar-me porque sou muito suscetível a influências”, explicou.

“Todos aqueles filmes que vi no passado fazem parte do meu Rolodex do que agora tenho como a minha imaginação”, disse.

"The Penguin" é a mais recente de diversas produções ambientadas no universo Batman, mas sem a presença do herói homónimo.

Esta série de oito episódios da DC Studios é a sequela do "The Batman", de Matt Reeves, protagonizado por Robert Pattinson. Estreia-se a 20 de setembro na plataforma Max e tem novos episódios às segundas-feiras.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.